Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Mar Flores niega un triángulo amoroso y reprocha a Ana Obregón: "Está feo que diga que fui infiel"
Las memorias de Mar Flores siguen generando polémica. Ahora la modelo responde a las declaraciones de Ana Obregón, que cuestionaba la versión sobre su relación con Fernández-Tapias y Lequio.
Quince días después de lanzar sus memorias, Mar Flores sigue en el centro de la polémica. Sus palabras han despertado reacciones de nombres como el conde Lequio, Cayetano Martínez de Irujo o Ana Obregón.
Obregón aseguró tener pruebas de un triángulo amoroso, pero Flores lo niega tajantemente. “Está feo que diga que fui infiel, no sabe el acuerdo que tenía con Fernández-Tapias”, respondió la modelo en Y ahora Sonsoles.