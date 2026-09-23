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Bertín Osborne confiesa ser una persona complicada para la convivencia: "Soy marciano total"

El cantante ha compartido con los espectadores algunas de las manías que tiene en su casa a la hora de compartir su espacio y su tiempo con otras personas.

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha vuelto a recibir este miércoles a uno de los rostros más reconocidos de la cadena. Bertín Osborne ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos de cómo es su vida actualmente y hacer un repaso por su extensa trayectoria profesional.

Después de recordar su experiencia rodando telenovelas y de compartir con los espectadores alguna que otra anécdota, Bertín Osborne nos ha confesado que tiene muchas manías en la convivencia y nos ha confesado alguna de ellas.

"Convivir conmigo es complicado, por eso al principio es mejor tener dos camas en vez de una", ha explicado el cantante confesando que muchas veces escucha la radio antes de dormir. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole al play al vídeo de arriba!

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