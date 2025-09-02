Antena 3 LogoAntena3
Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."

El concursante de la duodécima edición ha recordado junto a Pablo Motos cómo vivió su paso por el programa presentado por Manel Fuentes y ha recalcado lo a gusto que se sintió con el equipo.

Patri Bea
Publicado:

Bertín Osborne ha sido el encargado de abrir la lista de invitados de la nueva temporada de El Hormiguero. El cantante ha recordado junto a Pablo Motos algunos de los proyectos más importantes de su carrera, siendo uno de los más recientes su participación en Tu cara me suena.

Pablo Motos le ha recalcado que se lo pasó genial viendo sus imitaciones en el concurso y el cantante ha confesado: "Yo me quería ir seguir en la segunda gala, pero le cogí el gusto, entre otras cosas porque la gente del equipo es tan maravillosa...".

Bertín también ha querido puntualizar que en esta experiencia se reencontró con personas con las que trabajó hace 25 años en varios programas y Pablo Motos ha aprovechado la ocasión para preguntarle cuánto ensayaba para hacerlos.

"Ha habido presentadoras de este país que en contrato tenían nunca presentar con Bertín Osborne", ha confesado también el cantante. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!

