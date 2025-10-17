Antena 3 LogoAntena3
Leiva saca su lado más divertido: la ronda de chistes con Trancas y Barrancas conquista El Hormiguero

Trancas y Barrancas pusieron a prueba el humor de Leiva en una de sus secciones más emblemáticas del programa.

Leiva

El Hormiguero
Publicado:

El cantante Leiva visitó El Hormiguero para presentar su nueva película documental, “Hasta que me quede sin voz”, y regaló una entrevista llena de emoción, humor y momentos inolvidables.

Con su sensibilidad habitual, el artista habló de su relación con Joaquín Sabina, de los pensamientos que lo invaden antes de subir a un escenario y de la gran lección de vida que aprendió cuando perdió un ojo siendo niño.

Además de emocionar al público, Leiva mostró su faceta más divertida durante la sección de Trancas y Barrancas, donde protagonizó una ronda de chistes junto a Pablo Motos y las hormigas que llenó el plató de risas. Entre bromas, ingenio y complicidad, el cantante demostró que también sabe brillar con humor y naturalidad.

Una visita completa y genuina que dejó en El Hormiguero una mezcla perfecta de reflexión, carcajadas y buena música, al más puro estilo Leiva.

