Leiva saca su lado más divertido: la ronda de chistes con Trancas y Barrancas conquista El Hormiguero
Trancas y Barrancas pusieron a prueba el humor de Leiva en una de sus secciones más emblemáticas del programa.
El cantante Leiva visitó El Hormiguero para presentar su nueva película documental, “Hasta que me quede sin voz”, y regaló una entrevista llena de emoción, humor y momentos inolvidables.
Con su sensibilidad habitual, el artista habló de su relación con Joaquín Sabina, de los pensamientos que lo invaden antes de subir a un escenario y de la gran lección de vida que aprendió cuando perdió un ojo siendo niño.
Además de emocionar al público, Leiva mostró su faceta más divertida durante la sección de Trancas y Barrancas, donde protagonizó una ronda de chistes junto a Pablo Motos y las hormigas que llenó el plató de risas. Entre bromas, ingenio y complicidad, el cantante demostró que también sabe brillar con humor y naturalidad.
Una visita completa y genuina que dejó en El Hormiguero una mezcla perfecta de reflexión, carcajadas y buena música, al más puro estilo Leiva.
