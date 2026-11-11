Pablo Motos aclara por qué Pedro Sánchez no estará en El Hormiguero: "Le hemos insistido durante más de un mes"

Antes de dar la bienvenida a Alberto Núñez Feijóo, Pablo Motos ha querido aclarar porque el líder del Partido Popular va a ser el único candidato a las próximas elecciones generales en estar en el plató.

El presentador ha asegurado que han insistido "durante más de un mes" al otro gran aspirante a ocupar la presidencia de España, Pedro Sánchez, pero este se ha negado "por torpeza política o cobardía", ha asegurado.

Pablo ha afirmado que le gustaría haberle preguntado por la crisis migratoria de Ceuta, por Zapatero y otras muchas cuestiones, pero, sobre todo, si esta es la España con la que soñaba.