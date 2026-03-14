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Mejores momentos | Primera semifinal

Willy Bárcenas, tras su resurgir en El Desafío: “Me encantaría saber llorar en público”

El concursante ha conseguido finalizar con éxito su desafío tras dos semanas de fracasos en el programa.

Willy Bárcenas, tras su resurgir en El Desafío: “Me encantaría saber llorar en público”

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Carmen Pardo
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En la primera semifinal de El Desafío, Willy Bárcenas ha resurgido de sus cenizas y ha conseguido completar un complicado reto de funambulismo en llamas.

El renacer de Willy Bárcenas en un increíble desafío de funambulismo en llamas

Tras completar su reto, el cantante se ha mostrado muy orgulloso, “me encantaría saber llorar en público, pero soy incapaz” ha confesado Willy Bárcenas.

Con mucha emoción, el cantante ha lanzado un grito de felicidad en la primera semifinal de El Desafío, “he vuelto” ha afirmado el concursante.

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