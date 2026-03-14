Willy Bárcenas, tras su resurgir en El Desafío: “Me encantaría saber llorar en público”

En la primera semifinal de El Desafío, Willy Bárcenas ha resurgido de sus cenizas y ha conseguido completar un complicado reto de funambulismo en llamas.

Tras completar su reto, el cantante se ha mostrado muy orgulloso, “me encantaría saber llorar en público, pero soy incapaz” ha confesado Willy Bárcenas.

Con mucha emoción, el cantante ha lanzado un grito de felicidad en la primera semifinal de El Desafío, “he vuelto” ha afirmado el concursante.