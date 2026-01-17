Antena3
“¿Qué más se les va a ocurrir?”: el reto es cada vez más alto en el próximo programa de El Desafío

La tercera entrega de El Desafío deja a Juan del Val tan asombrado que plantea una pregunta a la dirección del programa.

La sexta temporada de El Desafío ha arrancado potente: los concursantes lo han dejado todo en las dos primeras galas, siendo Willy Bárcenas y Jessica Goicoechea los primeros ganadores de la edición, y la próxima gala no va a bajar el ritmo.

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales

El próximo viernes, los concursantes suben el listón con los siguientes retos: increíbles coreografías, puentes de cristal… ¡y Eva Soriano al volante!

Las llamas tampoco pueden faltar en el tercer programa de El Desafío, provocando una gran duda a Juan del Val: “¿Qué más se les va a ocurrir?”, pregunta el miembro del jurado a la dirección del programa que es líder y lo más visto de la noche del viernes.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de El Desafío en Antena 3. ¡Seguro que te van a sorprender!

