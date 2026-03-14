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Las primeras palabras de José Yélamo como finalista de la sexta temporada de El Desafío: “Todavía no me lo creo, estoy super feliz”

El presentador ha asegurado que ha vivido una semana con pesadillas al tener que enfrentarse a su reto de escapismo.

Declaraciones tras convertirse en finalista

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Carmen Pardo
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José Yélamo se ha convertido en el primer finalista de la sexta edición de El Desafío tras protagonizar un espeluznante escapismo.

José Yélamo se convierte en el primer finalista de El Desafío tras una noche llena de emociones

El concursante ha confesado que ha sufrido de pesadillas durante la semana por la prueba que tenía asignada en la primera semifinal.

“Estoy super feliz, muy contento y todavía no me lo creo” ha asegurado Yélamo ante su puesto en la final.

Sobre el botón de la injusticia que ha pulsado Juan del Val para sumarle puntos, el concursante ha confesado que “era una nota muy baja la que me había puesto por lo que había hecho”.

José Yelamo ha empezado a echar cuentas para ver cómo quedaba en el ranking general hasta que no lo han dicho no se lo podía creer.

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