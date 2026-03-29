Patricia Conde tras su paso por El Desafío: “Venía a morir”

Una de las concursantes que se ha mantenido en lo alto de la tabla ha sido Patricia Conde. La presentadora ha hecho una edición espectacular en la que ha demostrado su gran capacidad en disciplinad muy distintas.

En el cuarto programa, la humorista se alzó con la victoria tras conseguir un gran tiempo en la apnea, prueba reina del programa. Su récord lo instaló en el 3:43, una espectacular cifra que le sirvió para ganar la gala.

“En mi mente he ganado de alguna manera” ha declarado Patricia Conde en su valoración de El Desafío. La presentadora ha superado distintas adversidades, una lesión puso en jaque su participación, pero tiró de coraje para recuperarse y colarse en la final.

Patricia Conde finaliza su participación en el programa con grandes actuaciones y demostrando de todo lo que es capaz. Revive los mejores momentos de la concursante en la web de Atresmedia.