José Yélamo sobre su socia Eva Soriano: “Era el momento de apostar por la amistad”

José Yélamo fue el primer concursante en ganarse su puesto en la gran final de la sexta temporada de El Desafío. El presentador ha definido como “un regalo envenenado” la oportunidad de ser el primero en elegir socio para la gran final.

Yelamo ha decidido elegir a su amiga Eva Soriano a pesar de la lesión de la concursante durante su actuación en la segunda semifinal, “era el momento de dar un paso al frente y apostar por la amistad” ha confesado el presentador, esperando que su amiga se recupere de cara a la final del próximo viernes.

Eva Soriano ha definido a José Yélamo como “un inconsciente porque ha elegido a la cojita” ha dicho la humorista. Soriano quiere poner todo de su parte como socia de José Yélamo para que su amigo salga victorioso en la gran final. ¿Cómo funcionarán estos amigos y compañeros?