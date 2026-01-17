¿Melody en El Desafío? La ayuda que tuvo María José Campanario en la apnea: “Me puse una canción de ella”

María José Campanario nos ha puesto el corazón en un puño con su apnea de El Desafío. Por la prueba estrella del programa pasan todos los concursantes, un reto mayúsculo para el que todos cuentan con Juandi como coach, aunque después, cada uno tiene sus secretos para intentar aguantar lo máximo bajo el agua.

Pilar Rubio le ha preguntado a la concursante por sus ensayos, por qué pensaba durante los entrenamientos para aguantar minutos sin respirar. Y María José Campanario ha contado su secreto: “Escucho música en mi cerebro, me he puesto a Melody”, ha desvelado la concursante.

Es más, Campanario ha señalado que el número de Jessica Goicoechea, con Melody de fondo, le vino muy bien para mentalizarse y alcanzar los tres minutos en la apnea. En el plató ha sobrevolado la duda que todos hemos tenido, ¿habrá escuchado ‘Esa diva’?

“No he querido pensar en nada más, solo en aguantar y relajarme”, ha comentado Campanario antes de recibir la enhorabuena de Pilar Rubio. Este detalle ha sido caldo de cultivo para una broma de Santiago Segura, señalando que menos mal que no se puso a escuchar a su marido, Jesulín de Ubrique, con su exitazo ‘Toda, toda’. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!