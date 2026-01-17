María José Campanario tras su increíble apnea: “Me he acordado de las veces que me ha dicho Jesús que soy una luchadora”

María José Campanario está demostrando que es toda una guerrera en El Desafío. La mujer de Jesús Janeiro ha sido la segunda concursante en enfrentarse a la apnea en el programa.

A pesar de que las contracciones han llegado muy pronto bajo el agua y de la sensación de frio, la concursante ha decidido luchar para llegar a los tres minutos en la apnea.

A la hora de explicar qué es lo que se le ha pasado por la cabeza durante ese tiempo bajo el agua, María José Campanario se ha acordado de las bonitas palabras de su marido y de los consejos de Juandi Alcázar.