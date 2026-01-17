Antena3
Mejores momentos | Programa 2

María José Campanario tras su increíble apnea: “Me he acordado de las veces que me ha dicho Jesús que soy una luchadora”

La concursante ha conseguido llegar a los tres minutos en la apnea de El Desafío a pesar del frío que estaba teniendo y de los dolores que su cuerpo estaba experimentando.

María José Campanario está demostrando que es toda una guerrera en El Desafío. La mujer de Jesús Janeiro ha sido la segunda concursante en enfrentarse a la apnea en el programa.

El dolor de María José Campanario para llegar a los tres minutos en la apnea: “Soy una jabata”

A pesar de que las contracciones han llegado muy pronto bajo el agua y de la sensación de frio, la concursante ha decidido luchar para llegar a los tres minutos en la apnea.

A la hora de explicar qué es lo que se le ha pasado por la cabeza durante ese tiempo bajo el agua, María José Campanario se ha acordado de las bonitas palabras de su marido y de los consejos de Juandi Alcázar.

El duro testimonio de María José Campanario en El Hormiguero: "Vivo con dolor todos los días"

Antena 3» Programas» El Desafío

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo

El dardo de Roberto Leal a José Yélamo: “Podría hacer lo que él en laSexta, que está todo el tiempo con la mano en el bolsillo”

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

El Hormiguero rinde homenaje a Chris Pratt con un espectacular experimento químico

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

La impresionante estadística de Rosa en 2026: los datos de su mejor racha en Pasapalabra

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo
Desternillante

Roberto Leal y Mercedes recuerdan sus frases más icónicas durante el viaje a Edimburgo

Juan del Val implacable con Nuria Roca:
Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”

El miembro del jurado se ha puesto serio con la invitada antes de que haya realizado su actuación.

Laura Moure y Jorge Fernández
AVANCE

La ruleta de la suerte noche arranca con grandes sorpresas: “Tenemos unos premios ¡impresionantes!”

La edición especial de La ruleta de la suerte arranca por todo lo alto, pero cumpliendo con el reparto de premios y diversión.

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío:

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

Irene de Grecia

La reina Sofía despide a su hermana: así ha sido la especial relación entre la emérita e Irene de Grecia

