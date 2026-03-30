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Mejores momentos | Gran Final

María José Campanario tras su paso por El Desafío: “Me voy con el corazón muy lleno”

El programa ha llevado al límite a la mujer de Jesulín, quien ha superado sus expectativas.

María José Campanario tras su paso por El Desafío: “Me voy con el corazón muy lleno”

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Carmen Pardo
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El Desafío es un programa que lleva al límite a sus concursantes. María José Campanario se ha podido demostrar a si misma que es “más resiliente de lo que yo pensaba”. Su fortaleza mental le ha ayudado a superar grandes adversidades.

Daniel Illescas y María José Campanario

La concursante ha ido de menos a más. A pesar de padecer una enfermedad que le ha condicionado durante toda su participación en el programa, Campanario se ha hecho más fuerte desde la adversidad y ha conseguido rehacerse y ofrecer su mejor nivel.

Uno de los momentos de mayor emoción que ha vivido la concursante en el programa fue cuando su compañero José Yélamo quiso compartir el premio con ella y con Eva Soriano. Este bonito detalle hizo que María José Campanario se emocionase y, además pudiese donar parte del dinero a la investigación de su propia enfermedad.

Un paso arrasador de la celebrity que ha dejado el listón muy alto y grandes amigos en su paso por El Desafío.

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