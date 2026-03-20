La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío: “Me he hecho daño”

A pesar de su destreza, Soriano ha sufrido un percance poco antes de terminar la prueba. Mientras hacía el spagat apoyada en el aro. En el momento, la concursante ha aguantado y ha continuado la prueba.

Una vez terminada, Eva ha mostrado una ligera cojera. “Igual me he jodido la ingle” ha explicado la concursante nada más finalizar la prueba. A pesar de la lesión, Pilar Rubio le ha felicitado por continuar con su espectáculo hasta el final.

“No pasa nada porque estoy preparada para eso” ha bromeado la concursante queriendo quitar hierro al asunto. La danza de Eva Soriano ha sido muy alabada por los jueces gracias al gran trabajo y esfuerzo de la concursante.