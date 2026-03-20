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Mejores momentos | Segunda semifinal

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío: “Me he hecho daño”

La concursante ha realizado una espectacular danza acrobática en la que ha tenido que demostrar sus habilidades artísticas.

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío

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A pesar de su destreza, Soriano ha sufrido un percance poco antes de terminar la prueba. Mientras hacía el spagat apoyada en el aro. En el momento, la concursante ha aguantado y ha continuado la prueba.

Eva Soriano brilla con una coreografía de altura en una jaula

Una vez terminada, Eva ha mostrado una ligera cojera. “Igual me he jodido la ingle” ha explicado la concursante nada más finalizar la prueba. A pesar de la lesión, Pilar Rubio le ha felicitado por continuar con su espectáculo hasta el final.

“No pasa nada porque estoy preparada para eso” ha bromeado la concursante queriendo quitar hierro al asunto. La danza de Eva Soriano ha sido muy alabada por los jueces gracias al gran trabajo y esfuerzo de la concursante.

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