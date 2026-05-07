Adela vive al lado del hospital al que serán trasladados los españoles del MV Hondius: "No sé por qué los traen para acá"

Las autoridades sanitarias han detectado contagios vinculados al brote de hantavirus fuera del crucero MV Hondius. Mientras varios pasajeros afectados ya habían sido trasladados por vía aérea para recibir atención médica, ahora también han aparecido nuevos casos relacionados fuera del buque.

Entre las personas sospechosas de contagio se encuentra una azafata que compartió trayecto con uno de los pasajeros fallecidos. Además, continúa la localización de una treintena de viajeros que abandonaron el barco antes de que llegara a Cabo Verde.

Cuando el crucero atraque en Canarias, los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión medicalizado hasta Madrid. En el hospital Gómez Ulla de Torrejón de Ardoz se les realizarán las pruebas pertinentes y se les invitará a hacer una cuarentena voluntaria.

Los madrileños que viven cerca del Gómez Ulla están preocupados ante la llegada de los españoles. Adela, por ejemplo, es una vecina del barrio que cree que la cuarentena debería ser obligatoria.

"Estando en Cabo Verde, no sé por qué les traen para acá", afirma Adela, "pero tenemos que acoger a todo el mundo". Según nos cuenta, confía en los expertos y en los aprendizajes que sacamos del Covid-19, aunque el miedo es inevitable.

Pese a la creciente alarma pública, desde el Ejecutivo insisten en transmitir tranquilidad y afirman que el seguimiento epidemiológico está funcionando y que el brote permanece controlado.