Jessicca Goicoechea tras su paso por El Desafío: “Es la mejor experiencia de mi vida”

La sexta edición de El Desafío llega a su fin y Jessica Goicoechea ha sido una de las grandes revelaciones del programa, estando entre las cuatro finalistas.

La concursante ha ido superando cada edición, con grandes actuaciones y demostrando que era capaz de hacer cualquier cosa para ganar. Uno de sus grandes momentos fue su intrépida conducción escalando un muro con las rudas del coche, en la que le acompañó Santiago Segura.

Pero su punto más álgido fue en su victoria en el programa 7. Su espectacular prueba de apnea le permitió hacerse con la máxima puntuación y dar un gran sorpasso a la tabla de clasificación.

Jessica Goicoechea ha terminado el programa con grandes sensaciones y mucho más reforzada de lo que entró, se ha convertido en “Super Jessicca”.