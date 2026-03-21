Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El Desafío: “Quiero ser acróbata”

Jessica Goicoechea ha demostrado que tiene magia para interpretar coreografías y realizar increíbles números de acrobacia.

“Me lo paso bien y lo disfruto” ha asegurado la concursante que se está pensando cambiar de profesión una vez finalice su paso por El desafío.

La influencer se ha mostrado muy orgullosa de si misma por haber conseguido los tres dieces del jurado, “estoy muy agradecida al jurado por haber valorado el número” ha confesado Jessica Goicoechea.

Sobre su detalle con Eva Soriano, la concursante ha explicado los motivos por los que ha decidido ceder el premio a su compañera. ¿Cómo se ve en la gran final? Descubre lo que nos ha contado Jessica Goicoechea.