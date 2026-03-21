Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El Desafío: “Quiero ser acróbata”

La influencer se ha mostrado entusiasmada tras ganar el programa y colarse en la gran final de la sexta edición de El desafío.

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El desafío

Publicidad

Carmen Pardo | Lena Rodríguez
Publicado:

Jessica Goicoechea ha demostrado que tiene magia para interpretar coreografías y realizar increíbles números de acrobacia.

Jessica Goicechea sube la temperatura con una increíble coreografía en pareja

“Me lo paso bien y lo disfruto” ha asegurado la concursante que se está pensando cambiar de profesión una vez finalice su paso por El desafío.

La influencer se ha mostrado muy orgullosa de si misma por haber conseguido los tres dieces del jurado, “estoy muy agradecida al jurado por haber valorado el número” ha confesado Jessica Goicoechea.

Sobre su detalle con Eva Soriano, la concursante ha explicado los motivos por los que ha decidido ceder el premio a su compañera. ¿Cómo se ve en la gran final? Descubre lo que nos ha contado Jessica Goicoechea.

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El desafío

Jessica Goicoechea, tras ganar la segunda semifinal de El Desafío: “Quiero ser acróbata”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín desvela su momento más triste: “Fue el día que falleció mi padre”

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

El chiste que provoca un ataque de risa a Roberto Leal: la aspirante tira de humor antes de la Silla Azul

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío
Clasificación | Segunda semifinal

Así ha quedado el ranking general tras la segunda semifinal de El Desafío

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"
¿Lo has probado?

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Sedentarismo
SALUD

El sedentarismo nos 'roba' salud cerebral: descubre el pequeño gesto que añadir a tu rutina que puede darte años de vida

El neurobiólogo José Luis Trejo advierte que el ejercicio es clave para la salud cerebral. Sin embargo, no siempre hay que hacer una sesión completa de deporte, sino que a veces basta con un pequeño cambio en la rutina que puede cambiarlo todo: evitar pasar más de una hora sentado.

El poema con el que Alberto ha sorprendido a Laura Moure, Jorge Fernández y a todo el público de La ruleta de la suerte
Lo cuenta en redes

Laura Moure anuncia que está embarazada de su primera hija: se llama Zoe y comparte este rasgo con ella

La copresentadora de La ruleta de la suerte ha compartido imágenes de la bebé que espera con su marido, y anuncia el mes en el que dará a luz.

María Jose y Nuria, concursantes de Atrapa un millón

Trabajo en equipo y respuestas bajo presión: dos hermanas y un matrimonio, esta noche en Atrapa un millón

Estos son los socios de los finalistas de cara a la gran final de El Desafío: “Aquí se han hecho lazos muy importantes”

Estos son los socios de los finalistas de cara a la gran final de El Desafío: “Aquí se han hecho lazos muy importantes”

El Desafío

Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo, finalistas de la sexta temporada de El Desafío

Publicidad