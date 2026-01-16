Antena3
La garra de Willy Bárcenas para atravesar las puertas de fuego

El cantante ya había avisado en el ensayo del respeto y la presión que sentía por esta prueba. Si ya es complicado realizar cualquier actividad cubierto de fuego, Willy Bárcenas se ha enfrentado al reto de atravesar tres muros de ladrillos con una maza.

“Lo nuevo siempre asusta un poco” ha confesado Willy Bárcenas en los ensayos. En un reto en el que no puedo haber errores en ningún momento, el músico lo ha dado todo.

Willy Bárcenas: “Te puedes volver un poco loco”

La prueba a la que se ha enfrentado el cantante principal de Taburete ha dejado a todos estupefactos en el plató. Después de haber superado el primer muro, se ha palpado la tensión con una ligera duda del concursante, pero ha seguido adelante sin frenar ni un instante.

Para mayor inri, Willy Bárcenas ha confesado que tiene asma y es fumador. Dos condicionantes para dificultar la prueba.

A pesar de todo, el esfuerzo y el carisma del cantante le han ayudado de cara a este reto mayúsculo. ¿Habrá podido alcanzar el botón rojo?

