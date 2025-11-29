Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La influencer

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

La modelo e influencer se embarca en este proyecto para demostrar que es toda una guerrera dispuesta a sorprender cada noche en El Desafío.

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea es toda una emprendedora, desde sus redes sociales a la moda, la joven ha demostrado que no le tiene miedo a ningún reto al embarcarse en la sexta temporada de El Desafío.

La concursante tiene muy clara su meta en El Desafío, convertirse en la ganadora de la sexta edición del programa.

Espectacular y toda una guerrera, así llega Jessica Goicoechea a la sexta temporada de El Desafío.

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Acompañamos a Sonsoles Ónega a la premier de Las hijas de la criada: "Siento un doble vértigo"

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

Jessica Goicoechea, concursante de El Desafío: “Vengo a ganar, sino no vengo”

Eva y coaches

Estos son los ocho semifinalistas de La Voz 2025 tras una primera semifinal frenética

Eva Soriano, concursante de El Desafío: “Yo vengo con un objetivo muy claro: ganar”
La humorista

Eva Soriano, concursante de El Desafío: “Yo vengo con un objetivo muy claro: ganar”

Pedro deslumbra en La Voz con su poderosa interpretación de 'Biblical?
Actuación | Primera semifinal

Pedro deslumbra en La Voz con su poderosa interpretación de ‘Biblical’

Diva vuelve a enamorar en La Voz con su fado en la primera Semifinal
Actuación | Primera semifinal

Diva vuelve a enamorar en La Voz con su fado en la primera Semifinal

La talent continua su camino en el equipo Mika con este tema de Dulce Pontes.

La versión de 'Daughters' de este talent pone la piel de gallina en La Voz
Actuación | Primera semifinal

La versión de ‘Daughters’ de este talent pone la piel de gallina en La Voz

Jake Miagra, del equipo de Mika, vuelve a conquitar el escenario con John Mayer.

Javier, talent de La Voz

¡Pura magia! El sentimiento de Javier llega al corazón de los coaches

La actuación de Antía en la primera Semifinal deja sin palabras a Pablo López

La actuación de Antía en la primera Semifinal deja sin palabras a Pablo López

¡Espectacular! Ferran arrasa con su interpretación de ‘Listen’ en el escenario de La Voz

¡Espectacular! Ferran arrasa con su interpretación de ‘Listen’ en el escenario de La Voz

Publicidad