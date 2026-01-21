Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

La reina Sofía, "desconsolada" tras la muerte de su hermana: "Ha vuelto a Madrid, pero tendrá que asumir la mayor pérdida de su vida"

La reina Sofía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la muerte de su hermana Irene, un golpe que llega después de dos años de profundo desgaste emocional.

Reina Sofía

Publicidad

Irene de Grecia, hermana y estrecha confidente de la reina emérita doña Sofía, falleció el pasado jueves a los 83 años. Después de meses con problemas de salud, la Casa Real anunciaba su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hacía varios años.

Ambas mantuvieron siempre una relación muy estrecha, marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Irene fue durante décadas uno de los principales pilares personales de doña Sofía.

Esa unión hace que ahora mismo la reina Sofía esté destrozada tras su pérdida. "Es la mayor pérdida de su vida", nos cuenta Beatriz Cortázar, "está desconsolada".

La reina Sofía se encuentra ya en Zarzuela tras regresar ayer por la tarde a Madrid desde Atenas, en un viaje que estaba previsto con antelación. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Reina Sofía

La reina Sofía, "desconsolada" tras la muerte de su hermana: "Ha vuelto a Madrid, pero tendrá que asumir la mayor pérdida de su vida"

Miguel Bosé

Los posibles planes de futuro de Miguel Bosé en Andorra: "Todo indica que querría cambiar de residencia"

Amiga fallecida

Teresa, amiga de una de las fallecidas en el accidente de Adamuz: "No hemos podido hablar con los padres, están consternados"

Salman
Lo vemos

Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

Familia Zamorano
Última hora

La reivindicación de los familiares de los Zamorano, fallecidos en el accidente de Adamuz: "Los políticos deberían arreglarlo"

Paco
Última hora

Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

A la tragedia ferroviaria de Adamuz, se suma un nuevo accidente a la altura de Gelida que ha causado la muerte del maquinista y 37 heridos.

Accidentes de tren.
Maquinista señalado

El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

La explicación del Ministerio de Transportes sobre las incidencias del AVE Madrid-Barcelona, atribuidas en su mayoría a un solo maquinista, ha provocado una dura reacción en el plató de Espejo Público donde colaboradores y presentadora han cuestionado la estrategia de comunicación del Gobierno y alertado de una posible maniobra de señalamiento y polarización.

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Llamadas

Analizamos las llamadas del maquinista del Iryo que descarriló: "Puede ser que no se diera cuenta del impacto porque le dio de refilón"

Publicidad