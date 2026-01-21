Lo vemos
La reina Sofía, "desconsolada" tras la muerte de su hermana: "Ha vuelto a Madrid, pero tendrá que asumir la mayor pérdida de su vida"
La reina Sofía atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras la muerte de su hermana Irene, un golpe que llega después de dos años de profundo desgaste emocional.
Irene de Grecia, hermana y estrecha confidente de la reina emérita doña Sofía, falleció el pasado jueves a los 83 años. Después de meses con problemas de salud, la Casa Real anunciaba su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hacía varios años.
Ambas mantuvieron siempre una relación muy estrecha, marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Irene fue durante décadas uno de los principales pilares personales de doña Sofía.
Esa unión hace que ahora mismo la reina Sofía esté destrozada tras su pérdida. "Es la mayor pérdida de su vida", nos cuenta Beatriz Cortázar, "está desconsolada".
La reina Sofía se encuentra ya en Zarzuela tras regresar ayer por la tarde a Madrid desde Atenas, en un viaje que estaba previsto con antelación. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado!
