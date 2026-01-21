Antena3
Mejores momentos | 21 de enero

Rosa se lleva las manos a la cabeza: la lía en el último segundo en el ¿Dónde Están?

La prueba se le ha hecho roca y, cuando parecía que tenía claro el hilo de números para resolver el panel, se ha equivocado para volver a quedarse sin estos valiosos segundos.

Rosa se lleva las manos a la cabeza: la lía en el último segundo en el ¿Dónde Están?

Alberto Mendo
Rosa ha vuelto a sufrir un frustrante tropiezo en el ¿Dónde Están?. Al igual que en el programa anterior, ha pinchado y ha visto cómo Manu se llevaba los veinte valiosos segundos de esta prueba. Al menos, esta vez los marcadores iban más igualados, después de que la pasada tarde la diferencia entre los dos estableciera un récord antes de El Rosco.

El programa más difícil de Rosa en Pasapalabra: un récord para olvidar antes de El Rosco

Manu no había fallado con palabras relacionadas con la película Scream, lo que obligaba a Rosa a hacer su propio pleno con La Roca. La coruñesa ha tenido dos ocasiones para completar su panel, jugándosela en el penúltimo número. Tras el primer fallo, parecía que la sucesión de números quedaba clara. Sin embargo, ha vuelto a tropezar y cuando el tiempo ya llegaba a su fin.

Rosa se ha llevado las manos a la cabeza con su último error. "Se me ha ido", ha reconocido sobre esta falta de concentración. Torito y Luis Gavasa, en su equipo, también han lamentado este nuevo pinchazo. ¡Descúbrelo en el vídeo!

