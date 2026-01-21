Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Los posibles planes de futuro de Miguel Bosé en Andorra: "Todo indica que querría cambiar de residencia"

El futuro inmediato de Miguel Bosé podría estar ligado a Andorra. El artista estaría dando pasos discretos pero firmes para reorganizar su vida personal y familiar en el país.

Miguel Bosé

Publicidad

Miguel Bosé vuelve a colocarse en el foco mediático después de ser visto recientemente en el centro de Andorra, en una visita que no ha pasado desapercibida. Durante esos días, habría iniciado los trámites para la escolarización de sus dos hijos en un colegio privado de alto nivel. Aunque aún no se sabe si la incorporación sería inmediata o de cara al próximo curso.

Paralelamente, una agencia inmobiliaria estaría gestionando la búsqueda de vivienda. La intención sería establecer una residencia familiar en el país. "Todo indica que querría cambiar de residencia, aunque su entorno está blindado", asegura Lorena Vázquez.

Entre las opciones que más le han interesado destaca una casa en Canillo, valorada en torno a dos millones de euros. Bosé estaría estudiando si comprarla o alquilarla y busca una vivienda amplia, con jardín y cercana al centro escolar. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

El mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño

Reina Sofía

La reina Sofía, "desconsolada" tras la muerte de su hermana: "Ha vuelto a Madrid, pero tendrá que asumir la mayor pérdida de su vida"

Miguel Bosé

Los posibles planes de futuro de Miguel Bosé en Andorra: "Todo indica que querría cambiar de residencia"

Amiga fallecida
Última hora

Teresa, amiga de una de las fallecidas en el accidente de Adamuz: "No hemos podido hablar con los padres, están consternados"

Salman
Lo vemos

Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

Familia Zamorano
Última hora

La reivindicación de los familiares de los Zamorano, fallecidos en el accidente de Adamuz: "Los políticos deberían arreglarlo"

El trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha golpeado especialmente a toda una familia de Punta Umbría, que viajaba junta en el Alvia siniestrado. Cuatro miembros han fallecido y tan solo una niña de 6 años ha sobrevivido.

Paco
Última hora

Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

A la tragedia ferroviaria de Adamuz, se suma un nuevo accidente a la altura de Gelida que ha causado la muerte del maquinista y 37 heridos.

Accidentes de tren.

El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Publicidad