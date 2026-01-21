Los posibles planes de futuro de Miguel Bosé en Andorra: "Todo indica que querría cambiar de residencia"

Miguel Bosé vuelve a colocarse en el foco mediático después de ser visto recientemente en el centro de Andorra, en una visita que no ha pasado desapercibida. Durante esos días, habría iniciado los trámites para la escolarización de sus dos hijos en un colegio privado de alto nivel. Aunque aún no se sabe si la incorporación sería inmediata o de cara al próximo curso.

Paralelamente, una agencia inmobiliaria estaría gestionando la búsqueda de vivienda. La intención sería establecer una residencia familiar en el país. "Todo indica que querría cambiar de residencia, aunque su entorno está blindado", asegura Lorena Vázquez.

Entre las opciones que más le han interesado destaca una casa en Canillo, valorada en torno a dos millones de euros. Bosé estaría estudiando si comprarla o alquilarla y busca una vivienda amplia, con jardín y cercana al centro escolar. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!