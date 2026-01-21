Publicidad
RENACER
Harun se rinde y renuncia a Bahar tras admitir que siempre llega tarde a su historia de amor
Harun decide poner fin a sus intentos con Bahar tras un encuentro en el hospital en el que admite que su timing vital siempre ha estado equivocado y sin remedio.
Harun utiliza una conversación inesperada en el hospital para declarar que ya no luchará por un futuro con Bahar ni ahora ni nunca, aceptando que su destino es perder contra otros en su vida amorosa.
Bahar, entre sorpresa y dolor, responde con sinceridad contenida mientras él pone foco en lo urgente en el hospital y aparta sus sentimientos.