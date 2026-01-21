Sara Carbonero se recupera en casa tras su operación de urgencia: silencio y discreción en redes

Sara Carbonero ya está en casa tras vivir uno de los momentos más delicados de los últimos años. La periodista se recupera en Madrid después de haber sido intervenida de urgencia durante sus vacaciones de Año Nuevo en Lanzarote.

Después de once días de hospitalización, de los cuales cuatro fueron en la UCI, su salud ha vuelto a ocupar todos los titulares. Ahora, sabemos que está bien y que su recuperación va viento en popa.

El 2 de enero, un fuerte dolor abdominal obligó a Carbonero a ser operada de manera urgente en el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote. La noticia corrió rápido y reavivó el recuerdo de los problemas médicos que ya había afrontado en el pasado. Sin embargo, desde el primer momento, su entorno insistió en lanzar un mensaje de calma.

Hoy, casi dos semanas después de aquella intervención, Sara se recupera en su hogar, arropada por los suyos y lejos de la prensa. La ex mujer de Iker Casillas tiene claro que debe centrarse en su recuperación.

Silencio en redes

A diferencia de otras ocasiones, Sara Carbonero ha optado por el silencio. No ha hecho publicaciones en redes sociales ni ha dado declaraciones sobre su estado de salud. Una decisión que responde, según su entorno, a la necesidad de proteger su intimidad y centrarse en recuperarse sin presión externa.

Por ahora, la prioridad es clara: descanso, calma y cuidados. Sara vuelve a demostrar que, incluso en los momentos más duros, sabe levantarse. Esta vez, lo hace lejos del foco mediático, desde casa y con los suyos bien cerquita.

Sara Carbonero y su pareja Jota Cabrera en el aeropuerto de Madrid el día 13 de enero | Gtres

Un inicio de año difícil

Carbonero había viajado a Lanzarote para despedir el año junto a su círculo más cercano, unos días que iban a ser de descanso y desconexión total. Sin embargo, el 2 de enero, un dolor abdominal intenso la llevó de urgencia al hospital y la tuvieron que intervenir de forma inmediata.

La operación no estaba prevista y generó una gran preocupación a todos sus seguidores, sobre todo cuando se confirmó que la periodista permanecía ingresada en la UCI. Aun así, los partes médicos fueron favorables desde el inicio y apuntaban a una buena evolución.

Sara Carbonero | Gtres

Cuatro días en la UCI

Sara permaneció cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos por precaución y control médico. Fue una medida preventiva, según explicó su entorno, y no se debió a complicaciones graves posteriores a la cirugía. El 8 de enero, ya estabilizada, fue trasladada a planta.

Durante esos días, familiares y amigos mantuvieron un perfil bajo, aunque no dejaron de enviar mensajes tranquilizadores. La intervención, insistieron, no tenía relación con la enfermedad que le fue diagnosticada años atrás, algo que también quiso aclarar su entorno más cercano para evitar especulaciones.

Sara Carbonero | Gtres

El apoyo de su familia

En todo el proceso, Sara no ha estado sola. Su hermana Irene y su pareja, el empresario canario José Luis Cabrera, han sido dos apoyos fundamentales durante el ingreso y en los días posteriores. Ambos permanecieron a su lado en el hospital y no se separaron de ella en ningún momento.

A ese respaldo se sumaron mensajes públicos de personas importantes en su vida, como Iker Casillas, padre de sus dos hijos, quien transmitió tranquilidad y aseguró que no había que preocuparse por su estado.

Toda su comunidad de las redes sociales también ha estado muy atenta a todos sus avances, mandando siempre mensajes positivos de fuerza y positividad. No hay duda de que Carbonero cuenta con unos seguidores que la quieren mucho.

Sara Carbonero | Gtres

El regreso a Madrid

El pasado 13 de enero, la también modelo pudo volar de regreso a Madrid. Fue un paso importante: significaba que su evolución era buena y que ya podía continuar el proceso de recuperación en casa. Llegó acompañada por su pareja y, según algunas fotografías publicadas, por su propio pie.

Desde entonces, la periodista guarda reposo y sigue las indicaciones médicas. Aunque todavía necesita tiempo, el regreso a su entorno habitual supone un avance clave tanto físico como emocional.