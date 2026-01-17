Las bonitas palabras de Carmen, la abuela de Daniel Illescas: “Él mira mucho por la familia”

Daniel Illescas siempre se muestra lo más real posible en sus redes, contando una vida privilegiada pero contado con la mayor naturalidad posible. Una muestra de la normalidad de Daniel Illescas es el trato que tiene con su abuela, uno de los pilares de su vida.

“No ha venido la mejor semana, lo va a pasar bastante mal” ha comenzado explicando el instagramer. Daniel Illescas ha recibido con una sonrisa a su abuela Carmen, quien ha querido bajar al plató para hablar con su neto y con Roberto Leal.

Nuria Roca no ha podido evitar emocionarse cuando la abuela de Daniel Illescas hacía referencia al lado más familiar de su nieto. “Yo soy una persona que me encanta vivir y quiero seguir disfrutando de la familia y estar muchos años juntos” ha explicado el influencer.

Entrañable momento familiar en el plató de El Desafío. ¡Pincha en el vídeo para verlo!