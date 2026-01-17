Antena3
Mejores momentos | Programa 2

Las bonitas palabras de Carmen, la abuela de Daniel Illescas: “Él mira mucho por la familia”

El influencer se ha enfrentado a una de las pruebas más complicadas del programa pero ha contado con un gran apoyo en el plató, su abuela Carmen.

La abuela de Daniel Illescas

Daniel Illescas siempre se muestra lo más real posible en sus redes, contando una vida privilegiada pero contado con la mayor naturalidad posible. Una muestra de la normalidad de Daniel Illescas es el trato que tiene con su abuela, uno de los pilares de su vida.

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

“No ha venido la mejor semana, lo va a pasar bastante mal” ha comenzado explicando el instagramer. Daniel Illescas ha recibido con una sonrisa a su abuela Carmen, quien ha querido bajar al plató para hablar con su neto y con Roberto Leal.

Nuria Roca no ha podido evitar emocionarse cuando la abuela de Daniel Illescas hacía referencia al lado más familiar de su nieto. “Yo soy una persona que me encanta vivir y quiero seguir disfrutando de la familia y estar muchos años juntos” ha explicado el influencer.

Entrañable momento familiar en el plató de El Desafío. ¡Pincha en el vídeo para verlo!

Roberto Leal ha sido el elegido para hacer el truco de magia de Nuria Roca, lo que le exponía a cierto riesgo físico, un momento ante el que José Yélamo ha presentado su candidatura como presentador del programa.

