Superviviente del accidente de Adamuz denuncia incidencias constantes: "Siempre intento no coger ese tren porque voy con miedo"

El domingo por la tarde, dos trenes de alta velocidad se encontraban de manera trágica a la altura de Adamuz (Córdoba). El Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarrilaba sobre las 19:40, chocando de lleno contra un Alvia que iba en sentido contrario con destino Huelva.

Mario, uno de los supervivientes del accidente, viajaba en el vagón 4 del Alvia y acaba de recibir el alta hospitalaria. Según nos cuenta, fue él quien, junto a otras personas que lograron mantener la calma, cogió el martillo para poder romper la ventana y salir.

El accidente ha dejado un balance provisional de 42 fallecidos y un centenar de heridos. Una escena que supervivientes como Mario nunca olvidarán. "Ha sido una película de terror", recuerda, "salimos y había mucha sangre, personas muy mal, fallecidos... devastador".

Son muchos los que han denunciado que trenes como el Alvia que cogió Mario sufrían muchas vibraciones e incidencias a menudo. Algo que no pasó desapercibido tampoco para él. "Siempre intento no coger ese tren porque voy con miedo", advierte, "intento ir a Sevilla y coger un AVE".

Por suerte, hoy Mario puede contarnos qué ocurrió en aquel trágico domingo que pasará a la historia como una de las mayores catástrofes ferroviarias de nuestro tiempo.