Datos ofrecidos por AEMET

Borrascas atlánticas

César Gonzalo: "Estamos inmersos en una sucesión de temporales, ahora llegarán desde el Atlántico"

En Galicia se activa el aviso de nivel rojo, por olas de más de 9m de altura. Mala mar y viento que se extenderán por el Cantábrico y que amainarán en el Mediterráneo. Además tenemos un frente recorriendo el país, para dejarnos lluvias repartidas y nevadas en zonas de montaña. Todo esto con temperaturas que serán menos frías en el oeste de la península.

César Gonzalo

César Gonzalo
Publicado:

Se aleja la borrasca Harry tras dejar un martes muy complicado en Mediterráneo, allí podrán hoy respiran tranquilos. Y donde hay tomar todas las precauciones es en las costas del Atlántico y del Cantábrico, con una sucesión de temporales atlánticos que nos van a acompañar durante lo que queda de semana.

Sucesión de temporales

Hoy llega el primero y mañana por la noche llegará el segundo. Este último ya tiene nombre propio, 'Ingrid', borrasca de gran impacto que aparte de lluvia, oleaje y viento también nos podrá dejar nevadas en cotas bajas en el norte y el centro, durante la noche del viernes y el sábado.

Aviso rojo

Tenemos una potente borrasca enfrente del Reino Unido, desde allí nos envía intenso oleaje. El peor momento llegará al final de la tarde en las costas de gallegas. Activándose el aviso de nivel rojo, peligro extremo, a partir de las 21 horas por olas que podrán superar los 9 m de altura. En nivel naranja se activa en las costas del Cantábrico donde superarán los 7m. Además, tenemos fuertes rachas de viento en el noroeste, con avisos de nivel amarillo por rachas que podrán superar los 90 km/h.

Miércoles de paraguas

Mientras tanto un frente 'cálido' recorre el país. Irá extendiendo las precipitaciones en casi toda la península. Durante la mañana, se prevén en la mitad oeste y centro. Durante la tarde aparecerán en la mitad este, apareciendo a última hora de nuevo en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. La nieve regresará a zonas de montaña a partir de unos 1.300m en el centro y 1.500m en el norte. No será hasta última hora cuando aparezcan en Baleares. En Canarias predominará el tiempo seco, salvo por las lluvias en el norte de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria. Tenemos un frente cálido, que nos dejará una tarde menos fría que la de ayer en el oeste. Después a partir del viernes los termómetros volverán a bajar, para dejar esa previsión de nevadas en cotas bajas en el tramo final de la semana.

