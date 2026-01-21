Eduardo Navarrete ante la apnea: "Yo tengo la capacidad pulmonar de Terelu Campos"

La apnea es la prueba reina de El Desafío, tras Willy Bárcenas y María José Campanario le ha tocado el turno a Eduardo Navarrete.

"Yo tengo la capacidad pulmonar de Jesús Quintero y Terelu Campos" ha confesado el diseñador ante su aguante en la apnea. Unas declaraciones ante las que Juan del Val ha querido animar al concursante, "si pasa de cuatro minutos me tiro a la piscina" ha afirmado el miembro del jurado.

¿Será capaz Eduardo Navarrete de conseguir ese tiempo? ¿Veremos a Juan del Val en el agua? No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en el tercer programa de El Desafío.