Eduardo Navarrete ante la apnea: "Yo tengo la capacidad pulmonar de Terelu Campos"

El diseñador tendrá que enfrentarse a la prueba estrella del programa. Eduardo Navarrete no tiene mucha confianza ante su capacidad pulmonar para aguantar bajo el agua. ¿Qué tiempo hará? Descúbrelo el viernes a las 22:00 horas en e tercer programa de El Desafío.

Carmen Pardo
La apnea es la prueba reina de El Desafío, tras Willy Bárcenas y María José Campanario le ha tocado el turno a Eduardo Navarrete.

"Yo tengo la capacidad pulmonar de Jesús Quintero y Terelu Campos" ha confesado el diseñador ante su aguante en la apnea. Unas declaraciones ante las que Juan del Val ha querido animar al concursante, "si pasa de cuatro minutos me tiro a la piscina" ha afirmado el miembro del jurado.

¿Será capaz Eduardo Navarrete de conseguir ese tiempo? ¿Veremos a Juan del Val en el agua? No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en el tercer programa de El Desafío.

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

Accidentes de tren.

El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

Noelia, superviviente accidente

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

CEBO
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos los dos accidentes de tren que han paralizado el país

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado
¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"
Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

La concursante del atril amarillo estaba siendo la más rezagada en acumular dinero hasta este panel, que lo ha bordado.

Cuñado desaparecido Adamuz
TRENES ADAMUZ

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Agustín Fadón, cuñado de Javier, está desaparecido desde el domingo 18. Pese a que su familia tiene poca esperanza, aún confía en recibir una llamada que les comunique algo, que les permita respirar con tranquilidad después de más de 48 horas de incertidumbre. Fue uno de los supervivientes del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, ocurrido en el año 2013, pero nada apunta a que haya corrido la misma suerte en esta ocasión.

Atrapa un millón estrena este sábado su nueva temporada con Manel Fuentes

Eduardo Navarrete ante la apnea: "Yo tengo la capacidad pulmonar de Terelu Campos"

Ignacio Barrón, Pdte. CIAF

El Presidente de la CIAF, tras las palabras del ministro Puente sobre el accidente: "Creo que no se trata de un pecado de juventud después de ocho meses"

