Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

Setenta y dos horas después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 42 muertos, anoche recibíamos la peor de las noticias: un nuevo tren descarrilaba en Gelida (Barcelona). Se trataba de un tren de Cercanías que chocaba contra un muro desprendido.

El accidente ha causado la muerte del maquinista, un joven de 27 años que estaba en prácticas, y ha dejado 37 heridos. Un incidente que no pasó desapercibido entre los vecinos del pueblo de Gelida, que se lanzaron a ayudar.

Uno de los primeros en llegar a la escena fue Paco, cuya casa se encuentra cercana al accidente. Según nos cuenta, en cuanto vio que el tren descarriló, decidió ayudar a todos los afectados. "He alojado a 75 personas en mi casa", asegura.

Paco ha destacado la labor que han desempeñado los servicios de emergencia y de rescate, que ha calificado como "espectaculares". "Sanitarios y bomberos rápidos, eficientes, atendiendo a todo el mundo... espectaculares es poco", advierte.

El testigo de la escena ha desvelado que todo podría haber sido mucho peor: "Venía un carguero que frenó a 50 metros, sino no sé qué hubiera pasado".

Ahora, muchos se preguntan qué está ocurriendo con la red de trenes de nuestro país. ¿Tenemos problemas con la infraestructura ferroviaria? ¿Qué falló realmente en el caso de Adamuz?