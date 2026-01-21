Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

A la tragedia ferroviaria de Adamuz, se suma un nuevo accidente a la altura de Gelida que ha causado la muerte del maquinista y 37 heridos.

Paco

Publicidad

Setenta y dos horas después del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 42 muertos, anoche recibíamos la peor de las noticias: un nuevo tren descarrilaba en Gelida (Barcelona). Se trataba de un tren de Cercanías que chocaba contra un muro desprendido.

El accidente ha causado la muerte del maquinista, un joven de 27 años que estaba en prácticas, y ha dejado 37 heridos. Un incidente que no pasó desapercibido entre los vecinos del pueblo de Gelida, que se lanzaron a ayudar.

Uno de los primeros en llegar a la escena fue Paco, cuya casa se encuentra cercana al accidente. Según nos cuenta, en cuanto vio que el tren descarriló, decidió ayudar a todos los afectados. "He alojado a 75 personas en mi casa", asegura.

Paco ha destacado la labor que han desempeñado los servicios de emergencia y de rescate, que ha calificado como "espectaculares". "Sanitarios y bomberos rápidos, eficientes, atendiendo a todo el mundo... espectaculares es poco", advierte.

El testigo de la escena ha desvelado que todo podría haber sido mucho peor: "Venía un carguero que frenó a 50 metros, sino no sé qué hubiera pasado".

Ahora, muchos se preguntan qué está ocurriendo con la red de trenes de nuestro país. ¿Tenemos problemas con la infraestructura ferroviaria? ¿Qué falló realmente en el caso de Adamuz?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Salman

Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

Familia Zamorano

La reivindicación de los familiares de los Zamorano, fallecidos en el accidente de Adamuz: "Que sean más humanos, no todo es política"

Paco

Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

Accidentes de tren.
Maquinista señalado

El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

Noelia, superviviente accidente
ACCIDENTE TREN

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"
Mejores momentos | 21 de enero

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín es la prueba fehaciente de cómo la suerte puede dar un giro rotundo e inesperado en La ruleta.

CEBO
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos los dos accidentes de tren que han paralizado el país

A la tragedia de Adamuz se suma un nuevo accidente ferroviario, esta vez en Barcelona. Hoy, analizamos qué puede estar pasando en la red de trenes y hablamos con testimonios clave en ambos incidentes.

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Cuñado desaparecido Adamuz

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Publicidad