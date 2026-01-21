Antena3
Mejores momentos | 21 de enero

La ‘dolorosa’ respuesta de Manu que pica a Roberto Leal: “Estaba naciendo”

El presentador estaba flipando ya con los 30 años que cumplen las películas Scream y La Roca, un dato que se ha hecho aún más evidente con la juventud del concursante.

La 'dolorosa' respuesta de Manu que pica a Roberto Leal: "Estaba naciendo"

Alberto Mendo
“Sé que esto os va a doler”, ha comentado Roberto Leal a los espectadores de Pasapalabra. Las dos opciones de este ¿Dónde Están? han sido películas que acaban de cumplir 30 años “y no os lo vais a creer”: Scream y La Roca. “Un homenaje a Juan”, ha bromeado Jordi Évole de forma sagaz en alusión a Del Val, a quien ha lanzado dardos con su chándal.

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

El tiempo pasa volando y Roberto lo ha sentido aún más cuando le ha preguntado a Manu la edad que tenía cuando se estrenaron ambos títulos. “Estaba naciendo”, ha respondido el concursante, sabiendo que el dato iba a escocer. Tenía razón, porque el presentador se ha picado, aceptando también el paso de los años con mucho humor.

Manu ha decidido jugar con Scream y no ha dejado que la película le diera ningún susto. Aunque no tan rápido como suele, ha completado el panel con mucha solvencia. Torito se ha quedado maravillado: “Qué bien trabaja el chaval, joven, listo, apuesto, rico…”. ¡Revívelo en el vídeo!

