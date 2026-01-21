Àgnes Llobet pone fin a su etapa en Sueños de libertad destacando el legado humano de Gema

Àgnes Llobet reflexiona sobre el recorrido de Gema, subrayando que el personaje ha demostrado una capacidad de lucha y adaptación que ha calado en los espectadores de Sueños de libertad. Para la actriz, interpretar a Gema ha sido un viaje de crecimiento artístico y personal, marcado por múltiples desafíos dramáticos.

En sus declaraciones al despedirse del papel, Llobet destaca la sensación de haber estado bien arropada durante la producción, sintiéndose cuidada, valorada y profundamente reconocida por sus compañeros y el equipo. Esta experiencia, asegura, permanecerá con ella más allá de la serie.