Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

A raíz de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, cientos de usuarios denuncian que han vivido incidencias y vibraciones extrañas durante otros trayectos en trenes de alta velocidad. ¿Tienen algo que ver con los accidentes realmente?

Salman

Publicidad

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) alcanza ya los 42 fallecidos. Ocurría el domingo, cuando dos trenes de alta velocidad chocaban de lleno, después de que uno de ellos descarrilara por motivos aún desconocidos.

A este terrible accidente se le suma uno nuevo en Gelida (Barcelona), donde un tren de Cercanías ha chocado contra un muro desprendido, causando 37 heridos y un fallecido, el joven maquinista que guiaba el vehículo.

A raíz de ambos accidentes, varios usuarios han denunciado las incidencias que desde hace meses experimentan los trenes en nuestro país. Además de los retrasos o las averías, uno de los detalles que más destacan los usuarios son las vibraciones.

Salman cogió el Iryo que salió antes del que terminó descarrilando y asegura que las vibraciones eran muy fuertes. "Iba con otra persona y nos miramos pensando que había saltado el tren", asegura.

Para muchos, las vibraciones son un síntoma de que algo iba mal en la infraestructura ferroviaria. ¿Fueron realmente un presagio del trágico final?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Salman

Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

Familia Zamorano

La reivindicación de los familiares de los Zamorano, fallecidos en el accidente de Adamuz: "Que sean más humanos, no todo es política"

Paco

Testigo del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona): "Venía un carguero que frenó a 50 metros, si no, no sé qué hubiera pasado"

Accidentes de tren.
Maquinista señalado

El plató de Espejo Público estalla contra Transportes: "Óscar Puente ha vuelto a ser el Óscar Puente de antes"

Noelia, superviviente accidente
ACCIDENTE TREN

Noelia Ruiz viajaba junto al cardiólogo desaparecido en el accidente: "Miré a mi derecha y faltaba la persona que estaba a mi lado"

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"
Mejores momentos | 21 de enero

Joaquín transforma su mala suerte en el mejor de los finales: "Al final has remontado como el Atlético de Madrid"

Joaquín es la prueba fehaciente de cómo la suerte puede dar un giro rotundo e inesperado en La ruleta.

CEBO
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos los dos accidentes de tren que han paralizado el país

A la tragedia de Adamuz se suma un nuevo accidente ferroviario, esta vez en Barcelona. Hoy, analizamos qué puede estar pasando en la red de trenes y hablamos con testimonios clave en ambos incidentes.

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

¿Sabes de dónde viene la expresión "hacer novillos"? Jorge Fernández lo ha desvelado

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Jorge Fernández, sobre la jugada de Marisa: "¡Muy bien hecho! Vaya suerte hemos tenido con la L"

Cuñado desaparecido Adamuz

Javier, cuñado de uno de los desaparecidos en el choque de trenes de Adamuz: "Él nos decía que no cogiéramos el tren"

Publicidad