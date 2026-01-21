Vibraciones en los trenes de alta velocidad, ¿pronóstico de la tragedia?: "Cogí el Iryo anterior al que descarriló y vibraba mucho"

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) alcanza ya los 42 fallecidos. Ocurría el domingo, cuando dos trenes de alta velocidad chocaban de lleno, después de que uno de ellos descarrilara por motivos aún desconocidos.

A este terrible accidente se le suma uno nuevo en Gelida (Barcelona), donde un tren de Cercanías ha chocado contra un muro desprendido, causando 37 heridos y un fallecido, el joven maquinista que guiaba el vehículo.

A raíz de ambos accidentes, varios usuarios han denunciado las incidencias que desde hace meses experimentan los trenes en nuestro país. Además de los retrasos o las averías, uno de los detalles que más destacan los usuarios son las vibraciones.

Salman cogió el Iryo que salió antes del que terminó descarrilando y asegura que las vibraciones eran muy fuertes. "Iba con otra persona y nos miramos pensando que había saltado el tren", asegura.

Para muchos, las vibraciones son un síntoma de que algo iba mal en la infraestructura ferroviaria. ¿Fueron realmente un presagio del trágico final?