La reivindicación de los familiares de los Zamorano, fallecidos en el accidente de Adamuz: "Que sean más humanos, no todo es política"

El trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha golpeado especialmente a toda una familia de Punta Umbría, que viajaba junta en el Alvia siniestrado. Cuatro miembros han fallecido y tan solo una niña de 6 años ha sobrevivido.

Familia Zamorano

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha causado al menos 42 fallecidos y un centenar de heridos. Entre las víctimas mortales estaban cuatro miembros de una misma familia, la familia Zamorano, de Punta Umbría.

Cristina y Pepe, los padres, viajaban junto a sus dos hijos y su sobrino de vuelta a Huelva, tras pasar un fin de semana en Madrid viendo un partido de fútbol en el estadio Santiago Bernabéu. Tan solo ha sobrevivido al accidente la hija de Cristina y Pepe, una niña de 6 años que se encuentra bien y ya se ha reencontrado con su abuela.

La noticia ha conmocionado por completo al entorno de la familia Zamorano, que tiene el alma en pedazos. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Fali, la tía de Félix, el sobrino fallecido de los Zamorano.

Fali se ha mostrado rota. "Estas cosas no deberían ocurrir nunca", advierte, entre lágrimas. Además, ha pedido ante la cámara que, en casos como estos se deje a un lado la política y se saque la humanidad: "Ellos son los que ganan y nosotros los que perdemos".

Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, aunque las principales hipótesis apuntan a un fallo en las vías o en el propio tren. Una tragedia a la recientemente se suma un nuevo accidente en Gelida (Barcelona), que pone sobre la mesa más que nunca la pregunta que todos se hacen: ¿qué está pasando con los trenes en nuestro país?

Accidentes de tren.
Joaquín es la prueba fehaciente de cómo la suerte puede dar un giro rotundo e inesperado en La ruleta.

