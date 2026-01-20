Susanna Griso se rompe al escuchar al padre de varios niños heridos en el accidente de tren de Adamuz: "No puedo tomar el relevo"

El testimonio de Fidel no dejaba a nadie indiferente, y aún diciendo algo que todos hemos oído, sus circunstancias hacen que todas y cada una de ellas resuenen en aquel que le haya escuchado:

"En la vida tenemos que valorar cosas más importantes que otras que muchas veces nos hacen daño", expresaba.

Fidel hacía esa reflexión tras contar su historia a las puertas del hospital donde permanecen ingresados sus hijos y su hermano, de los que actualizaba su estado, pero sorprende aún más que se exprese de la manera en la que lo hacía, teniendo en cuenta que junto a ellos viajaba su madre y abuela de los niños, que es una de las más de 40 víctimas del accidente. contaba que la familia viajaba con motivo de un regalo de la abuela a los niños, ir a Madrid a ver el Rey León. Regresaban a casa.

El padre también se deshacía en agradecimientos a todos quienes se han puesto en contacto con él y a las personas que han ayudado de manera espontánea y desinteresada en la tragedia que deja tras de sí el choque de los dos trenes de alta velocidad en Ademuz, Córdoba.

"A mí no me sale la voz"

El desgarrador relato de Fidel provocaba un profundo suspiro de Susanna Griso al mismo tiempo que las lágrimas recorrían su rostro. La periodista solo podía juntar fuerzas para decir que no se veía capaz de retomar el programa: "Yo no puedo tomar el relevo aquí, Susana... Te aplaudiría".

Griso pedía a Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, que prosiguiera, pero, también afectada, tampoco era capaz y lo expresaba con voz temblorosa: "A mí no me sale la voz", decía.

Sí podía continuar desde plató la periodista y escritora Carmen Ro, a quien también se había visto llorar durante el testimonio de Fidel. No podía hacerlo de manera fluida y sin emocionarse: "El regalo que tenía preparado tu madre en este viaje, nos lo estás devolviendo tú con tus palabras".

