Torito, fuera de control en La Pista: pone ‘Clima tropical’ en el plató con un dominicano

Hacía más de un año que Torito no participaba en Pasapalabra y, aunque otros invitados también logran revolucionar el plató, nadie como él para poner el concurso patas arriba. El reportero ha regresado cargado de energía y con mucho color, como ha demostrado en este programa con su traje azul y en el anterior con uno rosa. Además, su peinado ha dado hasta para inventar una prueba nueva.

Siempre imprevisible, cualquier cosa puede ocurrir con Torito. Al comienzo de este programa ha comentado que se había comprometido con un espectador dominicano sentado entre el público a bailar en La Pista. Cuando ha llegado el momento, lo ha cumplido. Ha dado igual que su duelo lo haya ganado otra vez Mariola Fuentes, porque al sonar la música la estrella ha sido el reportero.

Torito ha subido la temperatura del plató con el joven dominicano, haciendo justicia al título de la canción, ‘Clima tropical’ de Dani Fernández. Roberto Leal también ha comentado lo bien que describía al invitado un verso de la letra: “Estoy fuera de control”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!