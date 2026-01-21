Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Exilio, naturaleza y pueblos primitivos: la nueva novela de Julián Arribas, comandante de la Guardia Civil

'El vaivén del Arrayán' es la nueva novela de Julián Arribas, comandante de la Guardia Civil, experto en Medio Ambiente y procesos migratorios. Un libro de ficción pero con historias reales que relata la época más convulsa en la historia de Chile.

Toñi Galván
Publicado:

Chile, años 50 y una historia de amor entre un carabinero y una activista medioambiental. Es 'El vaivén del Arrayán'. Su autor, Julián Arribas, es comandante de la Guardia Civil, experto en procesos migratorios y jefe del Seprona de Canarias. Su experiencia profesional lo ha acercado a situaciones humanas muy difíciles. Desde los procesos migratorios a su admiración por las culturas ancestrales. Arribas cuenta cómo vivió la crisis de los cayucos en 2006 en Mauritania, donde las embarcaciones salían con más de cien ocupantes a bordo. En medio de unas condiciones marítimas tremendas, "las olas sobrepasaron la patrullera".

De su conocimiento de los pueblos originarios y primitivos, le llamaron la atención los pueblos mapuches de Chile. La mezcla de cultura de pueblos indígenas y su integración en la sociedad. A Chile le llevó una misión encomendada para formar a los carabineros en 2018, después surgieron las revueltas sociales que estallaron en múltiples incendios. Acontecimientos que "me llamaron la atención para plasmar en una novela". Y así surgió 'El vaivén del Arrayán'.

'El vaivén del Arrayán', una novela ficticia pero con historias reales. Donde tenemos la oportunidad de conocer setenta años de la historia chilena y española a través de sus dos protagonistas: Mateo y Sofía, dos chilenos mapuches. Sofía sueña con ser activista medioambiental, mientras que Mateo lo hace con ingresar en Carabineros de Chile. Ambos sueñan con garantizar la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.

En la presentación de su novela llevada a cabo en la Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife, el Cónsul honorario de Chile, Rafael Montero, resalta el contexto socio-político e histórico de esta novela. "Todo está en el trasfondo de sus personajes. La memoria de dos pueblos, Chile y España, el exilio, el medio ambiente, y el diálogo entre la ley y la rebeldía", apunta Montero. En "El vaivén del arrayán" se narra el sufrimiento del exilio y la supervivencia en esos regímenes privativos de libertad. La vida de pueblos originarios, en este caso el mapuche, y su relación con la naturaleza, sus costumbres y modos de vida, y las diferentes formas de afrontar los aconteceres políticos.

Setenta años de la historia reciente de Chile y su relación con España. Una historia de exilio, supervivencia y derechos humanos.

Su autor

Julián Arribas Martínez, reconocido como autor literario en 2022 por el Ministerio de Cultura y Deporte español, es Comandante de la Guardia Civil, cuerpo de seguridad español al que pertenece desde hace casi cuatro décadas. Impartiendo docencia durante más de la mitad de ese tiempo, lo hace en materia de garantías de derechos humanos y protección del medioambiente. Obtuvo la titulación de doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, donde se le concedió el Premio Bandera de Andalucía por su pertenencia al Observatorio Permanente sobre la Inmigración con estudios de derecho comparado francés y canadiense sobre personas migrantes en situación administrativa irregular.

