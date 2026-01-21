Teresa, amiga de una de las fallecidas en el accidente de Adamuz: "No hemos podido hablar con los padres, están consternados"

Miriam, una joven de 27 años, viajaba sola en el tren de Alvia que iba desde Madrid a Huelva. El mismo que sobre las 19:40 horas colisionaba con un tren Iryo a la altura de Adamuz (Córdoba), dejando al menos 42 víctimas mortales.

Teresa es amiga de la familia de Miriam, que durante horas estuvo con el corazón en un puño. En un primer momento, les dijeron que la joven estaba viva y en algún hospital, aunque no conseguían dar con ella. Horas más tarde, se confirmaba la tragedia: Miriam había fallecido.

"Por ahora no hemos podido hablar con los padres, están consternados", asegura Teresa. Según nos cuenta, aquel era un tren que los vecinos de Lepe cogían habitualmente: "Nunca ha pasado nada, la vida es así de dura...".

Hoy, su pueblo, Lepe, llora su pérdida y su familia lamenta el momento en el que cogió aquel tren. Una tragedia que ha salpicado a cientos de familias y cuya causa aún se investiga.