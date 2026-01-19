Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El viernes a las 22:00

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío: "¿Qué más se les va a ocurrir?"

El miembro del jurado se muestra espupefacto ante el nivel de los retos de los concursantes en el tercer programa de El Desafío y decide lanzar un mensaje hacía la dirección.

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El nivel de los desafíos va en aumento cada semana, tras una noche intensa y llena de emociones en la segunda gala, los concursantes se enfrentarán a nnuevos y espectaculares retos en el tercer programa de El Desafío.

Patricia Conde ante El Puente: “Voy a intentar estar super concentrada y poner en práctica todo lo aprendido en televisión”

La tensión va en aumento y en la tercera gala viviremos un duelo en El Puente entre Patricia Conde y Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete tendrá que pasar por la apnea, José Yélamo hará frente a un reto de escapismo con fuego y Daniel Illescas tendrá que bailar su primera coreografía.

Ante el nivel de los retos del programa, Juan del Val ha decidido mandar un mensaje a la dirección, "¿qué más se les va a ocurrir? " se pregunta el impresinado miembro del jurado.

No te pierdas el tercer programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío: "¿Qué más se les va a ocurrir?"

Su hija embarazada, en la UCI.

La hija de Alberto, embarazada de 5 meses que iba en uno de los trenes que han chocado en Adamuz, se encuentra en la UCI sedada y su bebé tiene latido

Jorge Murtra, accidente trenes

Jorge Murtra, sobre el tiempo transcurrido entre el descarrilamiento y el choque de los trenes: "Cuatro o cinco minutos es muchísimo tiempo, no entiendo"

Tragedia en la alta velocidad.
Choque de trenes Córdoba

Irene busca desesperadamente a su madre, viajera del tren Iryo siniestrado: "Nos falta información y al final el cerebro la rellena"

Patricia Conde ante El Puente: “Voy a intentar estar super concentrada y poner en práctica todo lo aprendido en televisión”
Contenido extra

Patricia Conde ante El Puente: “Voy a intentar estar super concentrada y poner en práctica todo lo aprendido en televisión”

Choque de trenes en Adamuz.
Choque de trenes en Córdoba

El alcalde de Adamuz sobre el accidente de trenes: "Al principio no sabíamos que había un segundo tren y la imagen era dantesca, era mucho peor"

El alcalde de Adamuz (Córdoba) fue uno de los primeros en llegar al lugar en el que se produjo en el choque de trenes que ha dejado al menos 39 muertos y 48 heridos. Cuenta que la escena que encontraron era "terrorífica" y al principio desconocían que había otro tren implicado.

Óscar Casas y Ana Mena
A las 21:45 horas

Hoy, Ana Mena y Óscar Casas presentarán su nueva película en El Hormiguero

Los dos intérpretes llegan al programa para hablar de su último proyecto conjunto.

El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío

El semidesnudo de Eduardo Navarrete en El Desafío: “Me he dado en todos los lados”

Nutriman

Alimentos para mantener tus dientes limpios: combate el mal aliento y ayuda a protegerlos de manera natural

Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete

Santiago Segura se sincera con Eduardo Navarrete: “Es un número de diez si no hubiera otras siete pruebas en el programa”

Publicidad