Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío: "¿Qué más se les va a ocurrir?"

El nivel de los desafíos va en aumento cada semana, tras una noche intensa y llena de emociones en la segunda gala, los concursantes se enfrentarán a nnuevos y espectaculares retos en el tercer programa de El Desafío.

La tensión va en aumento y en la tercera gala viviremos un duelo en El Puente entre Patricia Conde y Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete tendrá que pasar por la apnea, José Yélamo hará frente a un reto de escapismo con fuego y Daniel Illescas tendrá que bailar su primera coreografía.

Ante el nivel de los retos del programa, Juan del Val ha decidido mandar un mensaje a la dirección, "¿qué más se les va a ocurrir? " se pregunta el impresinado miembro del jurado.

No te pierdas el tercer programa de El Desafío, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.