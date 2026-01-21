Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EL VIERNES A LAS 22:00

Los nervios de José Yélamo ante su desafío de fuego: "Estoy bastante acojonado"

El presentador se muestra inquieto ante el complicado reto de escapismo al que se enfrenta en el tercer programa de El Desafío. No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Los nervios de José Yélamo ante su desafío de fuego: "Estoy bastante acojonado"

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

El nivel de los concursantes y la angustia de pruebas imposibles aumentan tras cada gala de El Desafío. En el tercer programa, José Yélamo tendrá que afrontar un complicado reto de escapismo con fuego. "Estoy bastante acojonado" ha confesado el presentador ante su prueba.

Juan del Val lanza una pregunta a la dirección de El Desafío

"El riesgo era real, el fuego es real porque El Desafío es real" ha afirmado Juan del Val ante el reto de José Yélamo. Victoria Federica y Pilar Rubio no pueden contener sus caras de angustia al ver la prueba a la que se expone el concursante.

Emoción, espectáculo y grandes retos, descúbrelo el viernes a las 22:00 horas en El Desafío.

Juan del Val impresonado ante el reto de Jessica Goicoechea

Juan del Val, impresionado ante el reto de Jessica Goicoechea: "Hay números en El Desafío por los que se debería pagar una entrada"

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Los nervios de José Yélamo ante su desafío de fuego: "Estoy bastante acojonado"

Los nervios de José Yélamo ante su desafío de fuego: "Estoy bastante acojonado"

¿Dónde se dieron Ana Mena y Óscar Casas su primer beso? Los invitados responden en el test de Trancas y Barrancas

¿Dónde se dieron Ana Mena y Óscar Casas su primer beso? Los invitados responden en el test de Trancas y Barrancas

Javier Caraballo

Javier Caraballo da la última hora de la nueva tragedia ferroviaria, en Barcelona: "Tenía 28 años, era de Sevilla"

Carmen Machi y Paco León
A las 21:45 horas

Esta noche Paco León y Carmen Machi presentarán su nueva película en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero
Imperdible

Vuelve a ver la entrevista completa a Ana Mena y Óscar Casas en El Hormiguero

¡Increíble! Óscar Casas "humilla" a Ana Mena en un simulador de MotoGP
Impresionante

¡Increíble! Óscar Casas "humilla" a Ana Mena en un simulador de MotoGP

El equipo de ciencia ha traído dos simuladores hiperrealistas para que los invitados compitiesen.

Ana Mena y Óscar Casas
Entrevista

"Es una de las personas más honestas que he conocido": Óscar Casas deja sin palabras a Ana Mena en El Hormiguero

La complicidad entre Ana Mena y Óscar Casas fue protagonista en El Hormiguero, donde el actor se deshizo en elogios hacia la cantante y actriz

"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

"Había buen rollo...": Óscar Casas y Ana Mena recuerdan cómo fue el día en el que se conocieron

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

El doble motivo por el que Jordi Évole viste chándal en Pasapalabra: “Va por ti, Juan”

Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

Rosa, contra el tiempo y a la desesperada en El Rosco: “Es la única opción que tengo”

Publicidad