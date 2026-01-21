Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

Prostitución

Un detenido en Gran Canaria por prostituir a una menor de 14 años tutelada

El arrestado habría mantenido varios encuentros con la menor, algunos de ellos de carácter sexual, y ya ha ingresado en prisión mientras la investigación sigue abierta para localizar a posibles nuevas víctimas.

Coche de la Polic&iacute;a Nacional.

Coche de la Policía Nacional.

La Policía Nacional de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de prostitución de menores tras detectar que una menor de 14 años que vivía tutelada en un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria, había sido captada por este delincuente a través de las redes sociales.

La investigación la han llevado a cabo agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Las Palmas, y comenzó a finales del pasado año dando lugar a la detención el 15 de enero, de un hombre que habría convencido a una menor para mantener un encuentro presencial durante el que se produjeron conductas de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima. Pero la situación, además, se prolongó en el tiempo mediante contacto a través de las redes sociales y llegando a producirse hasta seis encuentros más en el domicilio del detenido, en la localidad de Vecindario.

Los agentes procedieron al registro domiciliario durante el que se intervinieron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, cuatro discos duros, dos tabletas y dos teléfonos móviles, para su análisis en profundidad. En estos momentos la investigación continúa abierta para tratar de determinar la posible existencia de otras víctimas y conocer si el detenido pudiera estar relacionado con otros delincuentes similares o pudiera tratarse de una red organizada.

El hombre fue puesto a disposición judicial, y se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Otro detenido en Fuerteventura por explotación sexual a una mujer con discapacidad

Y esta no ha sido la única operación policial de los últimos días relacionada con delitos de explotación sexual. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario, Fuerteventura, a un hombre como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual tras una denuncia presentada por la propia víctima.

Se trata de una mujer española, con una discapacidad de más del 50%, que en esta ocasión habría sido captada a través de una falsa oferta de empleo en la isla y que una vez allí fue trasladada a un domicilio donde presuntamente era obligada a ejercer la prostitución. Según informa la Policía Nacional en una nota de prensa, el detenido habría ejercido sobre la víctima un control "coercitivo e intimidatorio, aprovechándose de su situación de necesidad y de su especial vulnerabilidad, al tener reconocida una discapacidad del 57 %".

La explotación sexual se habría llevado a cabo mediante la publicación de anuncios en páginas web de contactos que eran gestionadas por el propio detenido. El presunto autor de los hechos fue detenido el pasado 14 de enero en Puerto del Rosario y la mujer fue liberada.

