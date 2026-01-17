Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 2

Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”

El miembro del jurado se ha puesto serio con la invitada antes de que haya realizado su actuación.

Juan del Val implacable con Nuria Roca:

Publicidad

El matrimonio se caracteriza por su buen rollo y su compatibilidad ante las cámaras, con un pique sano muy divertido. En esta ocasión Nuria Roca ha hecho un espectáculo de magia, actividad que lleva practicando desde hace poco tiempo y con la que ha impresionado a más de uno en El Hormiguero.

Nuria Roca protagoniza un espectacular truco de mentalismo con Roberto Leal: “Tu integridad física va a estar en peligro”

En esta ocasión, Juan del Val ha querido ponerse un poco más serio ante la relajada actitud de su mujer, “la sección que haces en El Hormiguero es de broma, pero este programa es en serio” ha querido señalar.

Nuria, no se ha quedado indiferente ante las palabras de su marido y le ha contestado añadiendo que “lo que habéis visto en El Hormiguero es un ensayo para esta noche”.

Entre broma y broma, la tensión se ha notado en el plató de El Desafío, ¿cómo habrá hecho Nuria Roca su actuación?

Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

¡Derroche de energía! Manuel Carrasco interpreta ‘Pueblo Salvaje’ al son de las baquetas de Jessica Goicoechea

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Juan del Val implacable con Nuria Roca:

Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”

Laura Moure y Jorge Fernández

La ruleta de la suerte noche arranca con grandes sorpresas: “Tenemos unos premios ¡impresionantes!”

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío:

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte
Ha ocurrido esta semana

El error garrafal que dejó a David sin dinero, sin gajos y sin oportunidad en La ruleta de la suerte

Irene de Grecia
Lo vemos

La reina Sofía despide a su hermana: así ha sido la especial relación entre la emérita e Irene de Grecia

Así ha quedado el ranking general tras el segundo programa de El Desafío
Ranking | Programa 2

Así ha quedado el ranking general tras el segundo programa de El Desafío

Tras las valoraciones del segundo programa de El Desafío el ranking general queda con Willy Bárcenas como líder por segunda vez consecutiva, seguido por Jessica Goicoechea y Patricia Conde.

Guiso de trigo con pollo
Recetas calientes

Cinco guisos fáciles, ligeros y baratos de Karlos Arguiñano, ideales para los días más fríos

Para estos días en los que el frío es un compañero inseparable, estos guisos de Karlos Arguiñano nos calientan el estómago y el alma.

La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío

La fantasía de Jessica Goicoechea y la magia de Nuria Roca en la segunda gala de El Desafío

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales

Jessica Goicoechea gana la segunda gala de El Desafío y dona su premio a una asociación de animales: “Para mí son algo muy especial”

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

Juan del Val pulsa el botón de la injusticia a favor de Daniel Illescas: “La prueba era de diez”

Publicidad