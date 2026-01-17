Mejores momentos | Programa 2
Juan del Val implacable con Nuria Roca: “Aquí no puedes venir a que se te vea la carta que se te cae”
El miembro del jurado se ha puesto serio con la invitada antes de que haya realizado su actuación.
El matrimonio se caracteriza por su buen rollo y su compatibilidad ante las cámaras, con un pique sano muy divertido. En esta ocasión Nuria Roca ha hecho un espectáculo de magia, actividad que lleva practicando desde hace poco tiempo y con la que ha impresionado a más de uno en El Hormiguero.
En esta ocasión, Juan del Val ha querido ponerse un poco más serio ante la relajada actitud de su mujer, “la sección que haces en El Hormiguero es de broma, pero este programa es en serio” ha querido señalar.
Nuria, no se ha quedado indiferente ante las palabras de su marido y le ha contestado añadiendo que “lo que habéis visto en El Hormiguero es un ensayo para esta noche”.
Entre broma y broma, la tensión se ha notado en el plató de El Desafío, ¿cómo habrá hecho Nuria Roca su actuación?
