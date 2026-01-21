Ashley Tisdale vuelve a lucir los looks de Sharpay Evans en High School Musical: "Tras 20 años y tener dos bebés"

High School Musical se estrenaba en el año 2006 lanzando a la fama a una cantera de actores que hoy en día grandes personalidades de Holywood como: Zac Efron, Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale.

Ashley Tisdale, quien recientemente ha protagonizado una de las grandes polémicas de principios de año con el asunto de las mamás tóxicas, se ha puesto nostálgica y ha publicado un vídeo donde vuelve a lucir el vestuario que llevó en la icónica saga de Disney.

"Veinte años y dos bebés después, sigo luciendo estos looks", escribe mientras vemos cómo nos muestran 3 de los looks más destacados de Sharpay, el vestido de volantes azul, su conjuntos dos piezas rosa de chaqueta y falda y el look de falda, camiseta y torera de brilli brilli.

"Puedes sacar a la chica de East High… pero no puedes sacar a Sharpay de la chica", se puede leer sobre las imágenes mientras camina por lo que parece un conjunto de trasteros.

Además ha publicado una foto de la época junto a su compañero Lucas Grabeel, que interpretaba a su hermano Ryan, y escribe:

"Hace veinte años no teníamos ni idea de en qué se convertiría esto. Estoy muy agradecida por lo que esta película me ha dado y por los fans que la hicieron lo que es. Ser parte de algo tan icónico, que todavía atrae a nuevos fans que lo descubren hoy, es realmente increíble. Sigue creciendo de maneras que nunca imaginé. Te quiero, Sharpay. Y déjame decirte... ¡seguimos luciendo fabulosos!".