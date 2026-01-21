Antena3
El mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño

Manu o Rosa, Rosa o Manu, uno de los dos se convertirá en el máximo campeón en toda la historia del concurso en un Rosco inolvidable. ¿Quién será el ganador?

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.

Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros.

Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. ¡Muy pronto en Antena 3!

