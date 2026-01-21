Muy pronto
El mayor bote de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño
Manu o Rosa, Rosa o Manu, uno de los dos se convertirá en el máximo campeón en toda la historia del concurso en un Rosco inolvidable. ¿Quién será el ganador?
Llega el momento que tanto tiempo llevamos esperando: un nuevo campeón en Pasapalabra. Y esta vez será el ganador del mayor bote en toda la historia del concurso. Manu y Rosa reclaman los focos más que nunca en un momento que será inolvidable.
Muy pronto llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros.
Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir un programa que dejará huella. ¡Muy pronto en Antena 3!
