Jessica Goicechea sube la temperatura con una increíble coreografía en pareja: “Es uno de los mejores números de la historia de El Desafío”

Jessica Goicoechea ha tenido sus más y sus menos durante la sexta edición de El Desafío, pero con su gran esfuerzo ha podido entrar entre las candidatas para estar en la gran final.

Durante los ensayos, Goicoechea ha comprobado la dificultad de su número en el que, a parte de la destreza física, ha de tener una confianza ciega en su compañero. “¡Voy a por los tres dieces!” ha confesado la concursante a la cámara.

Jessica ha mostrado su carta de candidatura a la final con una alucinante coreografía tendida de dos cuerdas. La concursante ha realizado un número aéreo en el que ha realizado un trabajo maravilloso.

La modelo ha quedado exhausta tras su actuación y ha demostrado su esfuerzo y su trabajo diario para estar en la final de El desafío.

El jurado va a tener una toma de decisiones muy complicada de cara a nombrar los candidatos de la final. Jessica Goicoechea ha dejado prácticamente sin palabras a los tres jueces quienes no se han cansado de alabar la actuación de la concursante.