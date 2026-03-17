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¿Se contratarían a sí mismos? Los actores de Perdiendo el juicio responden

Después de ver cómo se mueven entre el Código Civil y el Penal en la serie, surge la gran pregunta: si necesitaran un abogado en la vida real… ¿confiarían en ellos mismos?

María León

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Perdiendo el juicio, hemos querido poner a prueba a sus protagonistas con una pregunta tan sencilla como reveladora: si necesitaran un abogado en la vida real, ¿se elegirían a sí mismos?

Manu Baqueiro, Elena Rivera, Alfonso Lara y María León no han dudado en responder, dejando ver entre risas, sinceridad y algún que otro dardo, cómo se perciben dentro del universo legal de la serie.

Manu Baqueiro lo tiene claro: "Ni de coña", dice entre bromas y añade: "Elegiría a mi persona con Amanda Torres". Elena apostaría claramente por su personaje: "No se le escapa una", señala.

Pero algunos han ido un paso más allá. No solo han valorado sus propias habilidades, sino que también han señalado a qué compañero del despacho confiarían su defensa. Entre bromas y complicidad, las respuestas dejan claro que, dentro y fuera de la ficción, no todos elegirían al mismo abogado.

¡Dale al play y descubre a quién elegirían… y a quién no!

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