El padre de Fran se hace viral por su obsesión con la guerra: "Quería comprar 10 bombonas, un camping gas, gasolina..."

La guerra en Irán avanza, mientras en España, muchos temen que el conflicto se extienda. Algunos comienzan a hacer acopio para que, en caso de que la guerra llegue hasta aquí, les pille preparados.

Fran, un joven de Barbate, se ha hecho viral en redes con un vídeo de su padre, que se ha obsesionado con que la guerra llegará a España pronto. Por eso, se ha hecho con suministros, bombonas y una radio. "Es verdad que estamos en un momento muy delicado y las noticias nos asustan, pero no sé qué vería él en la tele...", advierte Fran.

La madre de Fran está muy sorprendida ante el temor de su marido, que ha llegado a pensar en alquilar un garaje para dejar todos los suministros. "Quería comprar 10 bombonas, un camping gas, gasolina...", nos cuenta su hijo.

Como el padre de Fran, muchas personas temen que la guerra o la subida de precios a raíz del conflicto no les permitan llegar a fin de mes. Por eso, son cada vez más habituales las 'macrocompras' a raíz del conflicto en Oriente Medio.