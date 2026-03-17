Así ha sido la declaración del exDAO de la Policía Nacional acusado de agresión sexual: "Se le ha visto totalmente desorientado"

Hoy han declarado ante el juez José Ángel González, el exjefe de la Policía Nacional, y la inspectora que le denunció por presunta agresión sexual. Unas acusaciones que el exDAO niega rotundamente.

Tras declarar ante el juez durante más de tres horas, José Ángel González ha afirmado ante los medios que la denuncia nace de la "maldad, ruindad y odio" de la inspectora. Según él, fue una especie de venganza por no haber satisfecho sus ambiciones profesionales en la Policía.

Pese a todo, Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, asegura que su cliente esta tranquila tras su declaración. "Ha dado tantos detalles que ha despejado muchas dudas", advierte Piedrafita, "a todo lo que se le ha preguntado, ha dado una declaración lógica, mientras el DAO no ha podido contestar a muchas cosas".

Según nos cuenta el abogado de la inspectora de policía, José Ángel González ha calificado a la denunciante de "celosa, mentirosa, loca y trastornada" ante el juez. Sin embargo, mientras escuchaban el audio que la denunciante presentó como prueba de uno de sus encuentros, José Ángel González habría caído en varias contradicciones.

El exjefe de la Policía Nacional ha asegurado que no llegó a bajarse su pantalón ni el de la inspectora, aunque el juez ha advertido que se oye nítidamente una cremallera. "Ha tenido que salir su defensa a decir que igual era una riñonera", recuerda Piedrafita, "se le ha visto totalmente desorientado y fuera de juego".

A pesar de ello, el exDAO ha asegurado estar "muy tranquilo" ante el proceso y sostiene que todo lo que está haciendo la denunciante es por celos. Algo que, según él, podría probarse con el audio de 40 minutos que ella misma presentó como prueba, donde se podría escuchar cómo la inspectora pronuncia las palabras: "Te quiero demasiado y no quiero compartirte". ¿Conoceremos más detalles de la batalla judicial del exjefe de la Policía?