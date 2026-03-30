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Eduardo Navarrete tras su paso por El Desafío: “Ha sido un regalo que no voy a olvidar jamás”

El Desafío ha hecho vivir grandes experiencias al modista a pesar de algunos momentos difíciles.

Eduardo Navarrete tras su paso por El Desafío: “Ha sido un regalo que no voy a olvidar jamás”

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Carmen Pardo
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Eduardo Navarrete ha demostrado de lo que es capaz. Su entrega y dedicación han permitido ver su entrega y muchas habilidades que hasta él desconocía. “He aprendido que puedo dar más de lo que yo me imaginaba” ha concretado el concursante.

El diseñador no ha logrado estar entre los finalistas, pero su crecimiento ha sido exponencial. Con pruebas espectaculares fue subiendo hasta el punto de llegar a ganar el sexto programa con un espectacular baile,

Durante la sexta edición de El Desafío, se ha visto en la tesitura de tener que realizar ciertos retos que le han llevado al límite. “He tenido que hacer pruebas extremas que nuca tenía pensado hacer” ha explicado Navarrete.

Eduardo Navarrete ha destacado por su entrega y, sobre todo, por su gran sentido del humor. El concursante ha hecho reír a compañeros y jurado durante todos los programas, ayudando a quitarle tensión a ciertos momentos complicados.

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