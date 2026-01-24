El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío: “No me habéis dado ni un bien”

Eva Soriano ha protagonizado un increíble reto subido en un coche que ha querido complicar aún más para ganarse los puntos del jurado. Un desafío que no se ha llevado la puntuación que la concursante se esperaba.

Tras recibir los tres cincos de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, la concursante se ha mostrado disconforme.

“Me voy a quejar, pues sí porque tengo todo el derecho, me parece que me habéis puntuado muy injusto, me voy a callar porque es público familiar” ha asegurado la humorista ante las notas del jurado.