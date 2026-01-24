Antena3
Mejores momentos | Programa 3

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío: “No me habéis dado ni un bien”

La humorista no se ha tomado nada bien las valoraciones del jurado tras su desafío de la Maniobra infernal.

El enfado de Eva Soriano con el jurado de El Desafío

Eva Soriano ha protagonizado un increíble reto subido en un coche que ha querido complicar aún más para ganarse los puntos del jurado. Un desafío que no se ha llevado la puntuación que la concursante se esperaba.

La tensión de Eva Soriano en la Maniobra infernal

Tras recibir los tres cincos de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, la concursante se ha mostrado disconforme.

“Me voy a quejar, pues sí porque tengo todo el derecho, me parece que me habéis puntuado muy injusto, me voy a callar porque es público familiar” ha asegurado la humorista ante las notas del jurado.

José Yélamo gana la tercera gala de El Desafio y dona su premio al Comité de la UNRWA

José Yélamo gana la tercera gala de El Desafío y dona su premio al Comité de la UNRWA: “Se juegan la vida en Gaza”

