Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo: “Los tienes bien puestos”

La exconcursante de El Desafío lo ha pasado realmente mal ante el reto de escapismo con fuego del presentador.

Carmen Pardo
Publicado:

Victoria de Marichalar ha regresado a El Desafío como invitada y ha aprovechado la ocasión para valorar los números de los concursantes junto a los miembros del jurado.

José Yélamo sufre un infierno cabeza abajo en El Desafío: “Tengo miedo”

Ante el complicado número de José Yélamo, la influencer se ha saltado todo protocolo para aplaudir la valentía del presentador al enfrentarse a un reto de escapismo con fuego.

“Los tienes bien puestos”, le ha dicho aplaudiendo su desafío Victoria de Marichalar a José Yélamo.

Victoria de Marichalar regresa a El Desafío

Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo
Mejores momentos | Programa 3

Karlos Arguiñano ha sufrido una caída que, afortunadamente, ha quedado en un susto. El cocinero lo ha contado todo durante el programa.

José Yélamo se ha colocado segundo en el ranking general tras su victoria siguiendo a Willy Bárcenas que encabeza la clasificación con 72 puntos.

