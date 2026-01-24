Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo: “Los tienes bien puestos”

Victoria de Marichalar ha regresado a El Desafío como invitada y ha aprovechado la ocasión para valorar los números de los concursantes junto a los miembros del jurado.

Ante el complicado número de José Yélamo, la influencer se ha saltado todo protocolo para aplaudir la valentía del presentador al enfrentarse a un reto de escapismo con fuego.

“Los tienes bien puestos”, le ha dicho aplaudiendo su desafío Victoria de Marichalar a José Yélamo.