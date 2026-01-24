Mejores momentos | Programa 3
Victoria de Marichalar se salta el protocolo con José Yélamo: “Los tienes bien puestos”
La exconcursante de El Desafío lo ha pasado realmente mal ante el reto de escapismo con fuego del presentador.
Victoria de Marichalar ha regresado a El Desafío como invitada y ha aprovechado la ocasión para valorar los números de los concursantes junto a los miembros del jurado.
Ante el complicado número de José Yélamo, la influencer se ha saltado todo protocolo para aplaudir la valentía del presentador al enfrentarse a un reto de escapismo con fuego.
“Los tienes bien puestos”, le ha dicho aplaudiendo su desafío Victoria de Marichalar a José Yélamo.
